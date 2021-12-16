В Пскове изменят правила парковки автомобилей на улице Гоголя

15:54, 16 декабря 2021, ПАИ

Изменятся правила парковки автомобилей на улице Гоголя на участке от Комиссаровского переулка до Октябрьского проспекта в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на городской комиссии по безопасности дорожного движения 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Не совсем рационально там организовано движение. На улице Гоголя нужно сделать парковку «ёлочкой» и полноценный пешеходный переход», - отметил Елкин.

Все участники городской комиссии по безопасности дорожного движения поддержали данное предложение.