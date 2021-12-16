ФОТОФАКТ: В Псков привезли яхты для парусной школы
Пять яхт класса «Оптимист» удалось получить благодаря участию псковских яхтсменов в правительственной программе импортозамещения. Как рассказал тренер детской парусной школы Пскова Сергей Оверкин, яхты изготовлены на одном из подмосковных предприятий.
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