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Общество

ФОТОФАКТ: В Псков привезли яхты для парусной школы

Пять яхт класса «Оптимист» удалось получить благодаря участию псковских яхтсменов в правительственной программе импортозамещения. Как рассказал тренер детской парусной школы Пскова Сергей Оверкин, яхты изготовлены на одном из подмосковных предприятий.

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