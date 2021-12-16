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Общество

Псковские школьники поучаствовали в пилотном цифровом уроке

«Ростелеком» и центр цифрового образования детей «IT-куб» провели пилотный онлайн-урок по программированию для учащихся сельских школ Псковской области, а также школ, расположенных в малых городах региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

16 декабря к занятию на тему «Разработка мобильных приложений» подключились ученики 30 образовательных учреждений. Урок стал первым в рамках новой модульной программы дополнительного образования по обучению программированию учащихся 8-11 классов. Ее изучение продолжится в следующем году.

Реализация образовательного проекта стала возможной благодаря подключению школ, а также других социально значимых объектов региона к быстрому интернету. За три года «Ростелеком» проложил более 700 километров волоконно-оптических линий связи и обеспечил доступом к сети 601 объект. Работы проводились в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

«В Псковской области успешно реализуются национальные проекты «Цифровая экономика» и «Образование», взаимно дополняющие друг друга. В школах региона созданы возможности для проведения синхронных цифровых уроков, в частности, в деревенских и сельских школах теперь будут преподавать основы программирования и информационные технологии. Новые современные образовательные программы позволят школьникам из районов получить дополнительное образование на базе городских центров «IT- куб»», — отметил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Для дистанционного сопровождения образовательной программы будет использоваться региональная образовательная платформа «Цифровой урок». Ее главная особенность — удаленное управление компьютерами учащихся и оперативная обратная связь с каждым учеником в онлайн-режиме. При этом возможность платформы позволяет одновременно проводить занятия в виртуальном классе для нескольких школ. В таких уроках смогут принимать участие до 500 учащихся. При реализации проекта будет задействовано оборудование, поставленное в школы в рамках национального проекта «Образование».

По словам и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталия Рахманова, технологии открывают жителям региона новые возможности. «Если говорить про сферу образования, то это дистанционное обучение в режиме реального времени с привлечением профильных преподавателей, ведение электронных дневников, использование «тяжелого» образовательного контента. Конечно, и для онлайн-образования, и для здравоохранения, и для работы государственных электронных сервисов сегодня требуется высокая скорость передачи данных. И поэтому очень важно, что в этом году все социально значимые объекты Псковской области были обеспечены быстрым интернетом», - добавил он.

Директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова отметила, что работа по прокладке линий велась порой в непростых условиях. «Но тем радостнее видеть результат. Видеть то, что построенная цифровая инфраструктура действительно крайне востребована, что она дает новые возможности для развития, например, такой важной сферы как образование в сельской местности и небольших городах», — сказала она.

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