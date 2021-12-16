У сквера Кикоина сделают зону, свободную от машин
В сквере у памятника Кикоину сделают зону, свободную от машин. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на городской комиссии по безопасности дорожного движения 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Борис Елкин отметил, что в сквере все заставлено машинами и людям неудобно по нему передвигаться. По его словам, для того, чтобы люди смогли смотреть не на машины, а на город, нужно сделать там пешеходную зону, ограничив движение на участке до Октябрьской гостиницы.
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