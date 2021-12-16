Псковича осудят за оплату покупок найденной банковской картой

16:30, 16 декабря 2021, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего псковича по обвинению в хищении денег с банковской карты несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

17 сентября текущего года обвиняемый нашёл в городском парке банковскую карту, которую потерял несовершеннолетний местный житель. С помощью бесконтактной оплаты он покупал продукты питания, алкоголь, а также бытовую химию, косметику, украшения и другое, расплачиваясь за товар на сумму, не превышающую 1000 рублей за одну операцию, пока в одном из магазинов он не превысил этот порог и вынужден был убежать.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против собственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.