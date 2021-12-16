Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Псковича осудят за оплату покупок найденной банковской картой

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего псковича по обвинению в хищении денег с банковской карты несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

17 сентября текущего года обвиняемый нашёл в городском парке банковскую карту, которую потерял несовершеннолетний местный житель. С помощью бесконтактной оплаты он покупал продукты питания, алкоголь, а также бытовую химию, косметику, украшения и другое, расплачиваясь за товар на сумму, не превышающую 1000 рублей за одну операцию, пока в одном из магазинов он не превысил этот порог и вынужден был убежать.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против собственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

16 декабря 2021

Семь человек погибли в ДТП в Псковской области за неделю
16 декабря 2021

«Летел как самолет». Суд заслушал показания новых свидетелей по делу о резонансном ДТП
15 декабря 2021

Водитель такси в Печорах сбил велосипедиста
15 декабря 2021

Пожарно-тактические учения прошли в общежитии ПсковГУ
15 декабря 2021

Автомобиль съехал в кювет на трассе Пушкинские Горы – Локня
15 декабря 2021

Автомобиль опрокинулся в кювет в Псковском районе
15 декабря 2021

Пять лет колонии получил пскович, насмерть сбивший пешехода
15 декабря 2021

Публикуем видео с места пожарных учений в общежитии ПсковГУ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...