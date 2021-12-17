Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Варварины морозы наступили по народному календарю

17 декабря отмечается память святой Варвары Илиопольской, жившей в конце III - начале IV веков. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, Варвара родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Девушка отличалась красотой, и отец запер ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. В период заточения она смотрела в окно, изучала мир и размышляла. В результате Варвара самостоятельно пришла к выводу, что все сущее мог создать только один Творец.

Когда Диоскор решил выпустить дочь из башни, чтобы подготовить к замужеству, Варвара приняла крещение у местных христиан. Отец-язычник разгневался и приказал пытать девушку: ее бичевали воловьими жилами и растирали раны власяницей. Правитель города дал Диоскору право совершить суд над Варварой, и отец собственными руками обезглавил дочь. Вместе с Варварой казнили еще одну мученицу — святую Иулианию, которая, сраженная стойкостью девушки, сама объявила себя христианкой. Спустя некоторое время Диоскора убило молнией.

Православные люди молятся святой Варваре о том, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния, которая в христианстве считается наказанием. Также мученицу называли своей заступницей все женщины — особенно беременные, просившие её о здоровье для себя и ребёнка. Варварин день считался бабьим праздником.

На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!» В середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота: «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

17 декабря 2021

Варварины морозы наступили по народному календарю
17 декабря 2021

В четырёх российских регионах обнаружен штамм коронавируса «омикрон»
17 декабря 2021

О казусах добровольности, новогодних путешествиях и опасной профессии Деда Мороза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
16 декабря 2021

Кинорежиссёр Александр Сокуров извинился за предложение «отпустить» из России регионы Кавказа
16 декабря 2021

Фотофакт. В Себеже устанавливают главную ёлку района
16 декабря 2021

Встреча на «Седьмом небе». Гараж, бардачок, морозилка и другие места, где можно спрятать подарок
16 декабря 2021

Руководители школьных музеев обучались премудростям музейного дела на образовательном областном семинаре
16 декабря 2021

Островский школьник захотел стать главой района после встречи с губернатором Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...