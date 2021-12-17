Варварины морозы наступили по народному календарю
17 декабря отмечается память святой Варвары Илиопольской, жившей в конце III - начале IV веков. Об этом сообщает calend.ru.
По преданию, Варвара родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Девушка отличалась красотой, и отец запер ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. В период заточения она смотрела в окно, изучала мир и размышляла. В результате Варвара самостоятельно пришла к выводу, что все сущее мог создать только один Творец.
Когда Диоскор решил выпустить дочь из башни, чтобы подготовить к замужеству, Варвара приняла крещение у местных христиан. Отец-язычник разгневался и приказал пытать девушку: ее бичевали воловьими жилами и растирали раны власяницей. Правитель города дал Диоскору право совершить суд над Варварой, и отец собственными руками обезглавил дочь. Вместе с Варварой казнили еще одну мученицу — святую Иулианию, которая, сраженная стойкостью девушки, сама объявила себя христианкой. Спустя некоторое время Диоскора убило молнией.
Православные люди молятся святой Варваре о том, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния, которая в христианстве считается наказанием. Также мученицу называли своей заступницей все женщины — особенно беременные, просившие её о здоровье для себя и ребёнка. Варварин день считался бабьим праздником.
На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!» В середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота: «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала».
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