Владимир Путин рассказал о планах на Рождество

17:29, 16 декабря 2021, ПАИ

Глава государства Владимир Путин рассказал о планах на Рождество, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Президент России 7 января традиционно посетит один из храмов. По его словам, пока не определено какой.