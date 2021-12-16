Владимир Путин рассказал о планах на Рождество
Глава государства Владимир Путин рассказал о планах на Рождество, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Президент России 7 января традиционно посетит один из храмов. По его словам, пока не определено какой.
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