Центнер белорусского творога и колбасы не пропустили через границу в Невельском районе

17:35, 16 декабря 2021, ПАИ

В деревне Лобок Невельского района сотрудники управления Россельхознадзора не пропустили через границу партию готовой мясной и молочной продукции, произведённой ОАО «Мясокомбинат Славянский» и ОАО «Савушкин продукт» в Белоруссии. 100 килограммов товара везли в Невель, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспектор выявил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение. Кроме того, были нарушены ветеринарно-санитарные правила транспортировки готовой мясной и молочной продукции, требующей соблюдения температурного режима - в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение товара по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.