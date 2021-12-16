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Общество

В 2022 году в Псковской области построят более 40 ФАПов

В 2022 году в Псковской области построят более 40 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил во время прямой линии 16 декабря губернатор Михаил Ведерников.

ФАПы построят по программе модернизации первичного звена здравоохранения. «Также мы планируем порядка 100 млн рублей направить на строительство новых постов станции скорой медицинской помощи в 10 районах. Планы достаточно серьёзные, надеюсь, нам удастся из реализовать», – отметил глава регииона.

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