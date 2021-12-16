В одежде сестры Николая II сотрудники Эрмитажа обнаружили столетнюю конфету

19:28, 16 декабря 2021, ПАИ

Художник-реставратор Эрмитажа Галина Федорова во время работы с платьем великой княгини Ксении Александровны наткнулась на непрочную нитку в рукаве, убрала её, а в тайнике обнаружила похожий на камешек предмет. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».

По наитию женщина лизнула находку – оказалось, что это конфета-помадка. Видимо, хозяйка платья надкусила конфетку и спрятала в складки рукава за неимением карманов.

Платье для княгини шили специально к костюмированному балу 1903 года в Зимнем дворце. Теперь вековую конфетку буду хранить отдельно от костюма.