В одежде сестры Николая II сотрудники Эрмитажа обнаружили столетнюю конфету
Художник-реставратор Эрмитажа Галина Федорова во время работы с платьем великой княгини Ксении Александровны наткнулась на непрочную нитку в рукаве, убрала её, а в тайнике обнаружила похожий на камешек предмет. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».
По наитию женщина лизнула находку – оказалось, что это конфета-помадка. Видимо, хозяйка платья надкусила конфетку и спрятала в складки рукава за неимением карманов.
Платье для княгини шили специально к костюмированному балу 1903 года в Зимнем дворце. Теперь вековую конфетку буду хранить отдельно от костюма.
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