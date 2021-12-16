Госдума поддержала законопроект о едином сертификате вакцинации при посещении общественных мест
Законопроект о едином сертификате вакцинации был принят Государственной Думой в первом чтении на пленарном заседании в четверг, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГД РФ.
В соответствии с проектом закона граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли только при предъявлении документов, подтверждающих проведение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждающих, что гражданин перенёс заболевание, вызванное этой инфекцией, а также документа, удостоверяющего личность.
До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять такой сертификат, будут принимать региональные власти.
По‑прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
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