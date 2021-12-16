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Опубликованы тезисные решения городской комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове

Борис Елкин рассказал об изменениях, которые произойдут в Пскове для сохранения безопасности дорожного движения. Фото Instagram

Глава администрации Пскова Борис Елкин опубликовал в Instagram тезисные решения городской комиссии по безопасности дорожного движения в городе.

  • В «предочаговых» местах концентрации ДТП будут отрегулированы светофоры, где необходимо – поставлены дополнительные секции. Часть решений уже включена в действующие контракты. Речь идёт о перекрёстках Коммунальной и Рокоссовского, Коммунальной и Восточного проезда, Рокоссовского и Рижского проспекта, Яна Фабрициуса и Гагарина, Чудской и Алмазной, Кузнецкой и Аллейной.
  • Парковка у сквера Кикоина (от дома № 3 на улице Гражданской до Октябрьского проспекта) будет закрыта. Там сделают пешеходную зону для комфортного отдыха в сквере псковичей и гостей города.
  • На улице Гражданской будет введено одностороннее движение: от Советской в сторону площади Героев-Десантников – по правой полосе, от площади в сторону Советской – по левой. Зелёную зону между ними приведут в порядок и обновят бортовой камень.
  • Возможна организация одностороннего движения на участке улицы Свердлова от Комиссаровского переулка до улицы Карла Маркса. Так получится ликвидировать транспортный хаос у школы № 2.
  • На улице Гоголя от Комиссаровского переулка до Октябрьского проспекта приведут в порядок парковку. Машины будут осуществлять парковку на одной стороне, «ёлочкой».
  • Дополнительно проработают новые способы парковки на Рижском проспекте. Взято на рассмотрение предложение депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова о запрете остановки транспорта в проезде у дома № 129а на улице Ипподромной, а также вопрос установки ИДН у детского сада № 22 (Крестовское шоссе, 109).

«Главным вопросом в свете приближающихся праздников и каникул остаётся безопасность детей на дорогах и транспорте, профилактика несчастных случаев. Во всех школах Пскова уже проходят инструктажи и практические занятия в рамках проекта «Безопасное колесо». Родителям важно поговорить со своими детьми о дорожной безопасности в кругу семьи», – подвёл итог Борис Елкин.

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