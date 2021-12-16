Ремонт дороги Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией завершится в 2023 году
Ремонт дороги регионального значения Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией завершится в 2023 году. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Вопрос озвучила жительница деревни Анфисово, которая обеспокоена состоянием дороги в данный момент. Губернатор отметил, что это крупный проект общей стоимостью почти 300 млн рублей и первые мероприятия уже реализуются. В общей сложности планируется отремонтировать и заасфальтировать дороги в границах пяти деревень. В трёх из них работы будут завершены до 1 ноября 2022 года, в остальных – до 1 ноября 2023 года.
Михаил Ведерников отметил, что в этом году в деревне Казинка проведены очистка полосы водоотвода, ремонт водопропускных труд, устройство дренирующего слоя и основания из щебня. Другими словами, участок был подготовлен под асфальтобетон. «Между деревнями гравийная дорога в нормативном состоянии, её в летнее время грейдируют два раза в месяц», – заверил глава региона.
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