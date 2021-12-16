Началась прямая линия с Михаилом Ведерниковым (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

19:00, 16 декабря 2021, ПАИ

Сегодня, 16 декабря, в 19:00 началась прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Трансляция прямой линии ведётся на телеканале «Россия 24». Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк – Псков» и «Радио России – Псков».

Михаил Ведерников ответит на поступившие на прямую линию самые актуальные вопросы жителей области – перед прямой линией в адрес губернатора от псковичей поступило около двух тысяч вопросов. В частности, на прямой линии планируется обсудить вопросы, касающиеся здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социального обслуживания, дорожной сети, транспорта, образования и культуры.

Задать вопрос губернатору можно и в ходе прямой линии. Для этого нужно позвонить по номеру горячей линии 8-800-222-98-29. Также можно написать свой вопрос в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-900-993-01-05.

Напомним, горячая линия, на которую граждане могут обратиться с вопросом к губернатору Михаилу Ведерникову, была запущена 1 декабря.

Отметим, это уже пятая прямая линия с губернатором Псковской области. Каждый раз на неё поступают сотни обращений.