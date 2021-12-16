Голосовой помощник Алиса научилась звонить любому контакту из адресной книги в телефоне

20:21, 16 декабря 2021, ПАИ

Голосовой помощник от Яндекса Алиса теперь умеет звонить любому контакту из вашей адресной книги. Об этом сообщает Telegram-канал «Палач Говорит | IT, медиа, гaджеты, скидки».

Алиса работает и в Яндекс.Картах, а это значит, что можно ехать по маршруту и голосом попросить её позвонить любому человеку или экстренной службе. Подобная функция уже есть на Андроид, а скоро появится и на iOS, сообщают разработчики.