Голосовой помощник Алиса научилась звонить любому контакту из адресной книги в телефоне
Голосовой помощник от Яндекса Алиса теперь умеет звонить любому контакту из вашей адресной книги. Об этом сообщает Telegram-канал «Палач Говорит | IT, медиа, гaджеты, скидки».
Алиса работает и в Яндекс.Картах, а это значит, что можно ехать по маршруту и голосом попросить её позвонить любому человеку или экстренной службе. Подобная функция уже есть на Андроид, а скоро появится и на iOS, сообщают разработчики.
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Голосовой помощник Алиса научилась звонить любому контакту из адресной книги в телефоне
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