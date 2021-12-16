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Директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв на прямой линии с губернатором ответил на вопрос о введении раздельного сбора ТКО в Дновском районе

В Дно уже установлено пять контейнеров. Фото «Экопром»

На прямой линии с губернатором региона Александр Киселев ответил на вопрос о введении раздельного сбора ТКО в Дновском районе.

Директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») сообщил, что в Дно уже установлено пять контейнеров и в следующем году будет установлено ещё пять ёмкостей для раздельного сбора мусора. Кроме того, ещё 10 контейнеров будет установлено в шести населённых пунктах Дновского района.

Контейнеры в Дно установлены по следующим адресам:
– ул. Энергетиков, д. 2,
– ул.Коммунистическая, д. 21, 17,
– ул. Профсоюзная, д. 17,
– ул. Строителей, д. 12.

В следующем году планируется установка контейнеров по следующим адресам:
– г. Дно:

  • ул.Энергетиков,
  • ул. Социалистическая, д. 108,
  • ул. Профсоюзная, д. 13,
  • ул. Заводская, д. 4,
  • ул. Дзержинского, д. 13,

– дер. Белая, возле д. 3, ул. Центральная, д. 27, 60,
– дер. Филиппково, ул. Железнодорожная, д. 3,
– пос. Дачное, ул. Центральная, д. 33,
– дер. Выскодь, ул. Советская, д. 1,
– дер. Панкратово, ул. Центральная, д. 11,
– дер. Морино, ул. Школьная, у автобусной остановки.

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