Для подростков из групп риска великолукский спортивный комплекс «Айсберг» провёл катания на льду
На ледовой арене великолукского спортивного комплекса «Айсберг» встретились подростки из группы риска и неблагополучных семей, чтобы понять: спорт – это модно и здорово. Мероприятие состоялось в рамках муниципальной программы профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних. Об этом ПАИ сообщила корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Спорт становится важной частью жизни, и в Великих Луках выбрать любую физическую активность, будь то фитнес, футбол, плавание или катание на коньках, проще простого. В ходе мероприятия ребята как раз в этом и убедились.
«Основная задача нашей встречи – показать подросткам, что спорт доступен для всех. Лучше прийти на каток, нежели играть в компьютер или заниматься плохими вещами», – уверена начальник отдела по молодёжной политике управления образования города Великие Луки Екатерина Карпенко.
Ребята катались на льду под чутким присмотром двух тренеров, которые всячески старались замотивировать несовершеннолетних на спортивную активность.
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Для подростков из групп риска великолукский спортивный комплекс «Айсберг» провёл катания на льду
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