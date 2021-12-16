Фотофакт. В Себеже устанавливают главную ёлку района
В Себеже возле районного культурного центра устанавливают новогоднюю ёлку. Об этом рассказала районная газета «Призыв».
Местные жители интересуются в соцсетях: «Хватит ли веток на этот раз?» В комментариях читатели газеты вспоминают, что в прошлом году их пришлось экономить.
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