Фотофакт. В Себеже устанавливают главную ёлку района

23:10, 16 декабря 2021, ПАИ

В Себеже возле районного культурного центра устанавливают новогоднюю ёлку. Об этом рассказала районная газета «Призыв». ​

Местные жители интересуются в соцсетях: «Хватит ли веток на этот раз?» В комментариях читатели газеты вспоминают, что в прошлом году их пришлось экономить.