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Общество

Фотофакт. В Себеже устанавливают главную ёлку района

В Себеже готовят к празднику ёлку. Фото: «Призыв»

В Себеже возле районного культурного центра устанавливают новогоднюю ёлку. Об этом рассказала районная газета «Призыв». ​

Местные жители интересуются в соцсетях: «Хватит ли веток на этот раз?» В комментариях читатели газеты вспоминают, что в прошлом году их пришлось экономить.

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