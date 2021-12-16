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Кинорежиссёр Александр Сокуров извинился за предложение «отпустить» из России регионы Кавказа

Сокуров опасается за свою жизнь. Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Режиссёр Александр Сокуров публично извинился за предложение Путину «отпустить» из России регионы Кавказа и рассказал об угрозах в свой адрес, пишет в Telegram-канале Илья Варламов.

Сокуров пишет, что «мои друзья мне говорят об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора»: «Мои друзья предупреждают о грозящей моей жизни опасности. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — считает режиссёр.

Напомним, в своём выступлении 9 декабря на встрече Владимира Путина с СПЧ Александр Сокуров говорил о проблемах России, в том числе о ситуации на Кавказе: «Мне кажется, федерацию русских всё больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с Кавказом, мне говорили открыто: вы, русские, не очень заслуживаете уважения. В Дагестане даже шутят, когда возникают экономические проблемы: ничего, русский мужик заработает», — заявил режиссёр.

Речь режиссёра вызвала резкую реакцию Путина, назвавшего выступление «манифестом, набором проблем и страхов». По словам президента, «у нас две тысячи территориальных претензий по всей стране»: «Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?»

«Не буди лихо, как у нас говорят! К этому очень серьёзно надо относиться. И поверхностно, вот так на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам! Уверяю вас, это опасные игрушки, мы это проходили», — цитирует президента России РБК.




 

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