О казусах добровольности, новогодних путешествиях и опасной профессии Деда Мороза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:04, 17 декабря 2021, ПАИ

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Доброй ночи, неспящие! Это «Хороший дайджест». Говорим о хороших событиях минувшего дня. С вами Сергей Владимирович. Поехали.

Начну с главного и непонятного. Уточню: непонятного лично для меня. Сегодня на прямой линии губернатор Псковской области Михаил Ведерников сказал, что «заставить прививаться от коронавируса никто не может, мы можем только уговаривать». Это была цитата. Практически то же самое сказал президент России Владимир Путин. И вот, наконец, то, чего я совершенно не понимаю: сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Вот как такая свистопляска может происходить? В то время, как президент и губернаторы говорят о добровольности, депутаты принимают закон, усиливающий расслоение населения по принципу «привился – не привился». Я этого, хоть убейте, не понимаю. Это лишено всякой логики! Вы точно народные избранники?

Давайте лучше о праздниках! Куда ездят россияне на Новый год? Думаете, только в Псков и Питер? Ничего подобного! Соотечественники едут за зимней сказкой на север: в Архангельскую область, в Карелию и на Кольский полуостров. Всё правильно! Где ещё можно увидеть настоящую зиму? Только в северных краях. Как это происходит, читайте в обзоре ПАИ.

И пока мы мечтаем о снежном сказочном отдыхе, вдруг появляется Египет и предлагает приехать к ним, чтобы покататься на лыжах! Серьёзно? В Египте? На лыжах?!

Оказывается, это возможно. Только катание там просходит не по снегу, а по солевым отложениям. Представьте себе: горы как в снегу, а на самом деле это соль. Дожди там очень редки. Вот местные власти и запускают лыжное баловство... Правда, я не совсем понимаю, как происходит катание. Скольжение по снегу идёт за счёт образования тонкого слоя воды. А температура плавления соли наверняка выше. Обе лыжи обдерёшь! Но поверим на слово. Ведь как-то это делают!

Работа Дедом Морозом и Снегурочкой опасна и трудна, решили в одной из страховых компаний страны. Они выпустили страховые полисы специально для тех, кто работает Снегурочками и Дедами Морозами. Дескать, это травматичная профессия: то руки ломают, то по голове прилетает. Но чтобы получить деньги по страховому случаю, надо быть совсем немножко пьяным. Сильно пьяным денег не дадут. А значит, не дадут никогда! Кто из вас работал Дедом Морозом? Особенно когда квартир 20-25 надо посетить! Ведь в каждой наливают! И очень обижаются, если отказываешься. К концу смены выживают самые стойкие «волшебные герои». Какой там страховой полис? О чём вы? До дома бы добраться…

Напоследок расскажу, где купить новогоднюю ёлку. Идите по ссылке и читайте, как правильно выбрать пушистую красавицу. А ещё узнаем, куда прятать подарки: это уже вы сами рассказали в эфире «Седьмого неба». Пришло время узнать всем.

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!