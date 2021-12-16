Михаил Ведерников: Заставить прививаться от коронавируса никто не может
«Заставить прививаться от коронавируса никто не может. Мы можем только уговаривать», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая во время прямой линии 16 декабря на вопрос пенсионера-антипрививочника из Куньинского района.
«Я надеюсь, что дети и внуки, понимая серьёзность этого заболевания, смогут уговорить вас сделать прививку, – сказал глава региона. – Я не хочу называть сейчас фамилии, но у меня есть знакомые спортсмены, которые тяжело переболели коронавирусом. Так вот, в разговоре с врачом тогда выяснилось, что реакция на лекарства от коронавируса у более здоровых, спортивных людей зачастую хуже, чем у среднестатистических пациентов».
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