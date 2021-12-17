В четырёх российских регионах обнаружен штамм коронавируса «омикрон»

01:20, 17 декабря 2021, ПАИ

В четырёх регионах России обнаружен и официально подтверждён новый штамм коронавируса «омикрон».Об этом в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Чуть ранее главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что в Псковской области «омикрон» пока не выявлен.

Михаил Ведерников призвал жителей региона соблюдать все меры противоэпидемической безопасности.

За последние сутки в Псковской области выявили коронавирус у 170 человек, 219 пациентов выздоровело, пять человек скончалось.

С начала пандемии в Псковской области официально подтверждено 69 225 случаев заражения COVID-19.