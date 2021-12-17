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Общество

Более 60 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Псковской области

С начала пандемии в Псковской области вылечились от коронавируса 60 539 пациентов, в том числе 219 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За сутки в регионе выявили коронавирус у 170 человек, всего подтвердились 69 225 случаев COVID-19. 1173 жителя региона скончались от коронавируса.

За весь период в регионе проведено 694 098 тестов на коронавирус, прирост за сутки составил 2033.

Напомним, в четырёх регионах России официально подтверждён новый штамм коронавируса «омикрон».

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