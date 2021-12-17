Почти 252 тысячи жителей Псковской области защитились от коронавируса

09:00, 17 декабря 2021, ПАИ

251 919 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса, из них 1381 — за прошедшие 24 часа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом привились 258 092 человека, в том числе 658 — за минувшие сутки. Ревакцинацию прошли 28 087 жителей Псковской области, прирост ревакцинированных за сутки составил 424 человека. Использовано 81,6% поступившей в регион вакцины.

Михаил Ведерников отметил, что новый штамм «омикрон» может вызвать очередную волну заболеваемости. Он призвал жителей региона сделать прививку, чтобы заблаговременно защитить своё здоровье и окружающих.