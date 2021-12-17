Названы самые популярные страны для вакцинных туров

08:19, 17 декабря 2021, ПАИ

Туроператоры назвали самые популярные страны для вакцинных туров. В топ вошли Хорватия, Сербия и Греция, пишет газета «Известия» со ссылкой на «Русский Экспресс».

В указанных государствах россиянам доступен широкий выбор признанных в Европе препаратов. Так, в Хорватии вакцинация проводится без предварительной записи однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson или двухкомпонентными Pfizer, Moderna, AstraZeneca. В Сербии необходимо официальное подтверждение записи на прививку, среди прочих доступна вакцина Sinopharm. «Растет спрос и на вакцинные туры в Грецию: посольство этой страны лояльно к выдаче шенгенских мультивиз россиянам», — рассказали в пресс-службе туроператора. Недавно в список доступных для вакцинных туров добавились Болгария и Германия.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, наибольшей популярностью у российских туристов пользуются вакцины Johnson & Johnson и Pfizer.

В вакцинных турах наиболее заинтересованы те, кто часто путешествует за границу ради встречи с семьей или по делам бизнеса, пояснил вице-президент РСТ. В ряде европейских стран без QR-кода о прививке или справки о перенесенной болезни на английском языке сейчас нельзя посетить общественные места.

Также, по данным экспертов, в горнолыжный сезон многие захотят покататься в австрийских Альпах, где во избежание карантина при въезде необходима прививка признанным в Европе препаратом.