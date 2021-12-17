Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Новосокольническом районе
Один человек погиб и четыре пострадали в результате ДТП в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, столкновение произошло на 491-м километре федеральной автодороги «Балтия».
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
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