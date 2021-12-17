Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Новосокольническом районе

08:55, 17 декабря 2021, ПАИ

Один человек погиб и четыре пострадали в результате ДТП в Новосокольническом районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, столкновение произошло на 491-м километре федеральной автодороги «Балтия».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.