Более тысячи рождественских деревьев из Дании не пропустили через границу в Себежском районе

09:26, 17 декабря 2021, ПАИ

На российско-латвийском участке государственной границы в МАПП «Бурачки» Себежского района сотрудники управления Россельхознадзора запретили ввоз 1100 рождественских деревьев, поступивших из Дании. Новогодние деревья везли автомобилем в адрес торгово-розничной компании Московской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что фитосанитарный сертификат недействителен, так как содержит изменения, незаверенные подписью уполномоченного лица, выдавшего документ, что является нарушением в сфере фитосанитарного законодательства.

Ввоз рождественских деревьев на территорию Российской Федерации запрещён. По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.