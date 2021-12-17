Торги по продаже арестованного имущества пройдут в Псковской области 19 января

09:41, 17 декабря 2021, ПАИ

Торги, арестованного судебными приставами имущества, пройдут в форме электронного аукциона 19 января 2022 года в 10:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Заявленные на торги лоты:

- SKODA SUPERB 2019 г.в. Начальная цена лота – 1 306 875 руб., сумма задатка –197 000 руб., шаг аукциона – 14 000 рублей. Автомобиль находится в Великих Луках;

- HYUNDAI GRAND STAREX 2008 г.в.Начальная цена лота – 520 200 руб., сумма задатка –79 000 руб., шаг аукциона – 6 000 руб. Автомобиль находится в Великих Луках;

- CEAT APOCA, 2004 г.в.Начальная цена лота – 46 750 руб., сумма задатка –8 000 руб., шаг аукциона – 500 руб. Автомобиль находится в Пскове;

- Мазда CX-9, 2008 г. в. Начальная цена лота – 489 600 руб., сумма задатка – 74 000 руб., шаг аукциона – 5 000 руб. Автомобиль находится в Пскове;

- Мерседес 814D, 1992 г.в.,Начальная цена лота –435 200 руб., сумма задатка – 66 000 руб., шаг аукциона – 5 000 руб. Автомобиль находится в Великих Луках;

-Мерседес Е 350 4MATIC, 2010 г.в.Начальная цена лота –732 000 руб., сумма задатка – 110 000 руб., шаг аукциона – 8 000 руб. Автомобиль находится: в деревне Кузнецовка Себежского района.

Приём заявок завершится 14 января в 23:59 по московскому времени. Определение участников аукциона: 18 января в 10:00 по московскому времени.

Все торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу.