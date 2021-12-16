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Культура

Мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского пройдут в Пскове и Печорах

19 и 20 декабря в Пскове и Печорах пройдут мероприятия в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Михайловича Достоевского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В областной столице на базе главного корпуса Псковского государственного университета 20 декабря состоится пленарное заседание «Достоевский и мировая христианская культура», посвященное юбилейной дате. Предполагается, что сопредседателями на мероприятии выступят статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова и председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Как отметили организаторы, значение произведений писателя наряду с важностью сохранения и популяризации наследия автора — главные темы обсуждения предстоящего форума.

Планируется, что в качестве спикеров в пленарном заседании примут участие директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, художественный руководитель и директор Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский, директор Государственного театра наций и генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина, а также другие эксперты в сфере культуры и образования.

Кроме того, 19 декабря состоится открытие выставки «Путь к вере: Достоевский, его герои и великие читатели» в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

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