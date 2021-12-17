Псковичей просят помочь с оплатой лечения травмированного бездомного кота

10:13, 17 декабря 2021, ПАИ

В Пскове найден травмированный кот. Об этом сообщается в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

На голове у кота обнаружена гаматома, поврежден глаз. Животное подобрала одна из местных жительниц и отвезла её на стационар в ветклинику, оплатив лечение на несколько дней.

«Все мы знаем, что содержание животного на стационаре очень дорогое, но вынужденное дело. Лариса очень просит помочь коту долечиться в клинике. Возможно, кто-то сможет взять кота на передержку или насовсем», - отметили в «Зоозащите». За каждый день стационара приходится платить 1600 рублей, также средства идут на обследования и лечение.

Оплату можно приносить непосредственно в клинику «Котонай» на лечение кота Персика. Телефон куратора: 8-911-355-16-15 (Лариса).