Регистрировать детей можно будет в медучреждениях Псковской области

10:14, 17 декабря 2021, ПАИ

В Медучреждениях Псковской области можно будет зарегистрировать рождение детей, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению Псковской области

Псковская область стала одним их первых в стране и первым на Северо-Западе регионом, где оказываются эти услуги в больницах.

Раньше свидетельства о рождении можно было получить в ЗАГСе и Псковском перинатальном центре. Также удалённое рабочее место отдела ЗАГС существует в родильном отделении Островской межрайонной больницы, там с августа 2021 года составили 41 акт о рождении.