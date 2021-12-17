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Россия – общий дом: что готовят на Новый год удмурты

Фото: ИА Удмуртия

85 субъектов входят в состав Российской Федерации. Россия является многонациональным государством, в котором актуальным вопросом является формирование культуры межнационального общения. Культурная толерантность является основой взаимодействия, сохранения и укрепления межнационального мира, единства и дружбы народов. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам об особенностях различных народов, проживающих на территории страны.

Псковское агентство информации выяснило, что готовят на Новый год удмурты, а также что такое «хлебное ухо» и как его готовят.

Удмурты – финно-угорский народ России, коренное население в Удмуртии. Основная религия этого народа - православие, хотя в сёлах встречаются представители дохристианских верований.

Фото: Григорий Фомин © udmurt.media

Когда удмурты готовят новогодний стол, то главное блюдо даже не обсуждается – это точно будут пельмени и этой традиции не изменяют. Считается, что именно отсюда, с территории современной Удмуртии и Пермского края, пельмени и начали свою историю. Местные жители в этом уверены настолько, что установили даже памятник пельменю, который красуется в Ижевске. Памятник представляет собой трёхметровую вилку, которую воткнули в центр цветочной клумбы, а на неё сверху нанизан пельмень, точнее «пельнянь» - так удмурты называют это угощение. В переводе с удмуртского это означает «хлебное ухо».

Эти самые хлебные уши были известны среди удмуртов издавна. Учёные-лингвисты полагают, что слово пельнянь придумали ещё в X веке. Удмурты и коми уже тогда занимались земледелием и животноводством, так что у них были мука и мясо, а вот в Центральную Россию пельмени завезли из Сибири только в XIX веке. Считается, что русские переселенцы, державшие путь на Урал и в Сибирь, пробовали пельмени как раз на территории Удмуртии и брали их с собой, ведь пельмени так удобно хранить в походах и холодном климате.

Ещё одно национальное блюдо удмуртов – это знаменитые перепечи. Раньше их пекли в печке перед огнем. Перепечи – это корзиночки из теста с приподнятыми краями, а начинка может быть из чего угодно – из мяса, картофеля, грибов, капусты и омлета. Если вы приедете в республику, то вы найдете их в любом доме, и даже в дорогом ресторане, потому что перепечи в Удмуртии являются своеобразным кулинарным культом. Главное, не называйте их пирожками – на это удмурты могут обидеться.

Больше историй о народах читайте в сюжете.

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