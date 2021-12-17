Спиртное и продукты пыталась украсть пенсионерка из магазина в Пскове

10:33, 17 декабря 2021, ПАИ

Росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

16 декабря в Пскове экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине на улице Я. Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 68-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

По данному факту проводится проверка.