Энергетики восстановили основную линию электропередачи в Псковской области

10:46, 17 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области энергетики восстановили основную линию электропередачи, пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на «Россети Северо-Запад».

В сетях 6-10 кВ аварийных отключений нет, потребители запитаны по резервным схемам и от резервных источников снабжения электроэнергией. Сейчас энергетики отрабатывают и восстанавливают электроснабжение по индивидуальным заявлениям граждан.