Энергетики восстановили основную линию электропередачи в Псковской области
В Псковской области энергетики восстановили основную линию электропередачи, пишет официальный Telegram-канал региона со ссылкой на «Россети Северо-Запад».
В сетях 6-10 кВ аварийных отключений нет, потребители запитаны по резервным схемам и от резервных источников снабжения электроэнергией. Сейчас энергетики отрабатывают и восстанавливают электроснабжение по индивидуальным заявлениям граждан.
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