Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 694 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

За последние сутки в Псковской области провели 2 033 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 694 098, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 69 225 человек, 60 539 пациентов выздоровело, 1 173 человека умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

17 декабря 2021

Карантин по АЧС ввели в Пскове и Опочецком районе
17 декабря 2021

Более 694 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
17 декабря 2021

Энергетики восстановили основную линию электропередачи в Псковской области
17 декабря 2021

Регистрировать детей можно будет в медучреждениях Псковской области
17 декабря 2021

Псковичей просят помочь с оплатой лечения травмированного бездомного кота
17 декабря 2021

Солнечное и лунное затмения смогут увидеть россияне в 2022 году
17 декабря 2021

Центр «Мой бизнес»: «Народное признание» – важное деловое событие для Пскова
17 декабря 2021

ГИБДД призывает псковичей соблюдать осторожность на дорогах из-за гололёда


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...