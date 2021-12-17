Псковичку задержали по подозрению в убийстве мужа

10:56, 17 декабря 2021, ПАИ

В Пскове задержали женщину, которая подозревается в убийстве мужа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

16 декабря поступило сообщение об обнаружении тела 54-летнего мужчины с ножевыми ранениями в квартире на Рижском проспекте. По данному факту возбудили уголовное дело. По версии следствия, к преступлению причастна 52-летняя супруга потерпевшего, которая в ночь на 16 декабря в ходе ссоры схватила нож и ударила его в живот. От полученного ранения последний скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.