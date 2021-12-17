«Газель» сгорела в результате ДТП в Новосокольническом районе
«Газель» сгорела в результате ДТП в Новосокольническом районе, передаёт корреспондент районной газеты «Новосокольнический край».
Авария произошла 17 декабря около 9 часов утра на автодороге Р-51.
По предварительным данным, на автодороге Р-51 произошло столкновение «Газели» и «Лады», в результате которого легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, а «Газель» загорелась.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, на месте работали сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего и количество пострадавших уточняются.
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
-
Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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17 декабря 2021
«Газель» сгорела в результате ДТП в Новосокольническом районе