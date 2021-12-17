«Газель» сгорела в результате ДТП в Новосокольническом районе

14:21, 17 декабря 2021, ПАИ

«Газель» сгорела в результате ДТП в Новосокольническом районе, передаёт корреспондент районной газеты «Новосокольнический край».

Авария произошла 17 декабря около 9 часов утра на автодороге Р-51.

По предварительным данным, на автодороге Р-51 произошло столкновение «Газели» и «Лады», в результате которого легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, а «Газель» загорелась.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, на месте работали сотрудники АСС и ДПС. Обстоятельства произошедшего и количество пострадавших уточняются.