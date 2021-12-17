«Михайловское» представляет графику Владимира Алексеева в Великом Новгороде

11:13, 17 декабря 2021, ПАИ

Выставка «Владимир Алексеев. Графика» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открывается сегодня, 17 декабря, в Новгородском государственном музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Новая экспозиция представляет работы известного петербургского художника, чьи жизнь и творчество в течение более трети века были связаны с псковскими пушкинскими местами и отмечены сотрудничеством с заповедником «Михайловское» и дружбой с его легендарным директором Семёном Гейченко.

На выставке представлено более 60 графических листов, созданных мастером в разной технике и в разные десятилетия – от середины 1960-х до начала 2000-х. Это, по большей части, музейные виды: Святогорский монастырь, Михайловское с озером Маленец и Савкиной горкой, Тригорское, Петровское с озером Кучане. Представлены в экспозиции и листы, на которых запечатлены Санкт-Петербург и «пушкинские» окрестности Северной столицы: Царское Село (город Пушкин), Ораниенбаум (город Ломоносов).

Выставка развёрнута в залах музея на Софийской площади Великого Новгорода. Как планируется, она будет работать здесь до 13 февраля. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории – 6+.