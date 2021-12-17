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Общество

Около 1000 родителей со всей страны обсудили капремонт школ на форуме «Единой России» и Минпросвещения

Как сообщает сайт ER.ru, участники I Всероссийского родительского форума, который «Единая Россия» провела вместе с Минпросвещения, обсудили вопросы организации капремонта школ. В дискуссии приняли участие около тысячи родителей из 85 регионов страны.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что капремонт школ, который включен в народную программу «Единой России», стартует по всей стране в январе 2022 года. В соответствии с поручением президента в 2022-2023 годах необходимо провести капитальный ремонт в не менее чем трех тысячах общеобразовательных учреждений.

Сергей Кравцов обратил внимание, что подрядным организациям требуется качественно выполнить работу, а к контролю нужно привлечь общественность, сделать проект максимально открытым. «Очень важен вопрос с подвозом детей, чтобы не нарушен был образовательный процесс. А когда будут планироваться дизайнерские решения, участвовать в обсуждении этих решений должны сами школьники и учителя», - добавил он.

Ход реализации программы капремонта школ будут контролировать депутаты всех уровней от «Единой России», сенаторы и региональные органы власти. Глава комитета Госдумы по просвещению, федеральный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова добавила, что нести ответственность за подачу заявок на участие в программе капремонта должны чиновники, которые профессионально этим занимаются.

Представители регионов рассказали об инициативах, которые планируется реализовать в школах. В частности, предлагается предусмотреть в отремонтированных учреждениях создание особых образовательных пространств, имеющих воспитательное значение (тематические пространства о Великой Отечественной войне, об истории родного края, зоны обучения безопасности).

Также прозвучало предложение составить реестр образовательных учреждений, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания, чтобы призвать к ответу недобросовестных подрядчиков. В числе других инициатив – привлечение родительских комитетов к составлению заявок еще до начала ремонта школ, а к оснащению в школах спортивных объектов – представителей профессионального спортивного сообщества.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент РФ Владимир Путин поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. В рамках программы будет проведен не только ремонт зданий и помещений, но и их внутреннее оснащение и обеспечение современным оборудованием. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте.

Псковская область также направила в Министерство просвещения РФ заявку на участие в Государственной программе «Развитие образования» для реализации мероприятий по модернизации учебных заведений. В заявке региона — 29 образовательных учреждений для получения субсидии на капитальный ремонт в 2022 году. В перечень внесены объекты, которые остро нуждаются в ремонтных работах, прежде всего это сельские школы. «Проект для нас очень важен — степень износа фонда образовательных организаций велика, участие в программе будет серьезным подспорьем», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский. Он подчеркнул, что глобальной задачей региона является участие в федеральной программе всех 46 учреждений, нуждающихся в капремонте.

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