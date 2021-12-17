Более 273 млн человек в мире заразились COVID-19

11:20, 17 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 17 декабря в мире зарегистрировано 273 270 085 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 353 828 человек. Количество выздоровевших – 245 413 890.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 51 435 652. В этой стране от коронавируса умерло 824 520 человек, выздоровело – 40 406 796.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 131 646 человек, 8 876 788 пациентов выздоровело, 294 024 – умерли.