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Происшествия

В Великолукском районе нашли угонщиков «Шевроле»

В Великолукском районе полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках в ночь на 16 декабря от дома на проспекте Гагарина был совершен угон автомобиля «Шевроле», принадлежащего молодой горожанке. Потерпевшая сообщила о произошедшем в ОМВД России по городу Великие Луки.

Полицейские обнаружили угнанную иномарку без технических повреждений в деревне Першино Великолукского района. Сотрудники уголовного розыска и ГИБДД задержали двух молодых людей 2000 года рождения, которые подозреваются в совершении данного преступления. Один из них является жителем Великолукского района. По словам задержанных, они решили просто покататься.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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