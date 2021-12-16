В Ледовом дворце Пскова на выходных пройдут хоккейные матчи сразу трех турниров
На псковском льду состоятся три игры первенства СЗФО по хоккею среди юношей:
17 декабря на лед выйдут команды юношей 2010 года рождения «Торнадо» (Псков) и «Динамо-Светлогорец» (Калиниградская область).
18 декабря сыграют «Динамо-Светлогорец» - «Йети» (В. Новгород).
19 декабря состоится игра «Йети» - «Торнадо».
Пройдут два матча чемпионата Псковской области по хоккею:
18 декабря «ХК-76» - ХК «Барсы» (2-й дивизион).
19 декабря ХК «Новоржев» - ХК «Ганза» (3-й дивизион).
Два матча Ночной хоккейной лиги региона:
18 декабря «Гвардия» - «Евро-Керамика».
19 декабря «Беркут» - «Медведи».
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