В Ледовом дворце Пскова на выходных пройдут хоккейные матчи сразу трех турниров

11:39, 17 декабря 2021, ПАИ

На псковском льду состоятся три игры первенства СЗФО по хоккею среди юношей:

17 декабря на лед выйдут команды юношей 2010 года рождения «Торнадо» (Псков) и «Динамо-Светлогорец» (Калиниградская область).

18 декабря сыграют «Динамо-Светлогорец» - «Йети» (В. Новгород).

19 декабря состоится игра «Йети» - «Торнадо».

Пройдут два матча чемпионата Псковской области по хоккею:

18 декабря «ХК-76» - ХК «Барсы» (2-й дивизион).

19 декабря ХК «Новоржев» - ХК «Ганза» (3-й дивизион).

Два матча Ночной хоккейной лиги региона:

18 декабря «Гвардия» - «Евро-Керамика».

19 декабря «Беркут» - «Медведи».