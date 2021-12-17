Более 8 тонн белорусского мяса не пропустили через границу в Себежском районе

11:44, 17 декабря 2021, ПАИ

В деревне Долосцы Себежского района сотрудники территориального управления Россельхознадзора на российско-белорусской границе РФ запретили ввоз 8,5 тонны мяса птицы и замороженной бескостной говядины, груз везли в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей мясом и субпродуктами.

В грузовом отсеке автомобиля был выявлен незаявленный в ветеринарных сопроводительных и товаротранспортных документах товар «жир и говяжьи жилы». На партию продукции ветеринарные сопроводительные документы и маркировка, подтверждающие её безопасность и происхождение, отсутствовали.

Перемещение 8,5 тонны продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате груза в Белоруссию.