Работу Россельхознадзора в преддверии Нового года обсудили в медиацентре ПАИ

11:44, 17 декабря 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олега Емцева.

Для вас мы узнали:

около 20 тысяч новогодних деревьев ввезли в Россию через Псковскую область с начала года, большая часть к концу года. В основном ввозят из стран ЕС. В частности, в регион ввозили сосны, ёлки, пихты; с начала года в Россию через псковские пункты пропуска поступило 1,5 тысячи тонн красной рыбы. Её везут с Фарерских островов, из Чили, Турции и Белоруссии; основной объём поставок мандаринов в Россию – последние два месяца. Их ввозят через порт в Санкт-Петербурге. В частности, в Россию мандарины поступают из Пакистана, Марокко, Аргентины, Чили, Зимбабве; более 11 тысяч кошек и собак вывезли через Псковскую область за границу; не больше трёх букетов могут привезти псковичи из-за границы.

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