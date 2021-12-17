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Работу Россельхознадзора в преддверии Нового года обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олега Емцева.

Для вас мы узнали:

  1. около 20 тысяч новогодних деревьев ввезли в Россию через Псковскую область с начала года, большая часть к концу года. В основном ввозят из стран ЕС. В частности, в регион ввозили сосны, ёлки, пихты;
  2. с начала года в Россию через псковские пункты пропуска поступило 1,5 тысячи тонн красной рыбы. Её везут с Фарерских островов, из Чили, Турции и Белоруссии;
  3. основной объём поставок мандаринов в Россию – последние два месяца. Их ввозят через порт в Санкт-Петербурге. В частности, в Россию мандарины поступают из Пакистана, Марокко, Аргентины, Чили, Зимбабве;
  4. более 11 тысяч кошек и собак вывезли через Псковскую область за границу;
  5. не больше трёх букетов могут привезти псковичи из-за границы.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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