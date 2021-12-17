Россия – общий дом: особенности марийской традиционной религии

17:26, 17 декабря 2021, ПАИ

В состав России входят 85 субъектов. В государстве, которое богато многонациональным народом, актуальным вопросом является формирование культуры межнационального общения. Культурная толерантность является основой взаимодействия, сохранения и укрепления межнационального мира, единства и дружбы народов. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам об особенностях различных народов, проживающих на территории государства.

Псковское агентство информации узнало об особенностях марийской традиционной религии, а также выяснило, что марийцам нельзя делать в лесу и какие традиции этот народ соблюдает по сей день.

Марийцы – это финно-угорский народ, основная часть которого проживает в республике Марий Эл, остальные марийцы рассеяны по многим областям и республикам Поволжья и Урала. Всего в России проживает 547 тысяч представителей народа мари – так они называют себя сами, в переводе на русский язык «мари» означает «человек».

Марийцы – народ удивительный, поскольку им удалось отстоять свою традиционную языческую религию несмотря на то, что в XVIII веке мари насильственно подвергли крещению. Долгое время этому народу не разрешалось проводить свои обряды, но они продолжали делать это тайно целыми семьями. Научно-популярные журналы называют марийцев последними язычниками Европы, и это вовсе не преувеличение. В XXI веке они продолжают молиться своим богам природы и поклоняются им не в церкви, а в лесу, совершая при этом древние обряды жертвоприношения.

Православными христианами себя считают лишь треть марийцев, а остальные по большей части двоеверы, но это те же язычники, просто они считают русского бога и языческого Кугу-Юмо [верховное божество марийского пантеона. - Прим. ПАИ] одним и тем же богом.

Молятся мари в священных рощах, а обращаются с просьбами при этом к самому красивому и высокому дереву. В республике Марий Эл и в наши дни сохранилось более 300 священных рощ, где нельзя ругаться, петь и шуметь. В роще во время молений разводят костры, варят бульоны и каши, а рядом с главным деревом устанавливают специальные столы для даров богам.

Такие обряды проводят по несколько раз в год – богов нужно благодарить регулярно. А раз в год они устраивают ещё и всемарийское моление, на которое собираются тысячи людей. Кстати, самое крупное моление марийцев прошло после окончания Великой Отечественной войны в 1949 году – тогда собралось более 1000 человек, и длилось оно целую неделю.

Больше историй о народах читайте в сюжете.