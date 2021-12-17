В Пскове прошло заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям

13:39, 17 декабря 2021, ПАИ

17 декабря в Пскове прошло заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Участники обсудили итоги реализации государственной национальной политики на территории субъекта в 2021 году, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Открывая заседание, первый вице-губернатор отметила наиболее масштабные и значимые мероприятия, которые успешно прошли в этом году и затронули представителей всех народностей и конфессий, проживающих на территории Псковской области. Речь, прежде всего, идет о Всероссийской переписи населения и Большом этнографическом диктанте. Еще одним знаковым событием стала победа председателя Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк во второй Всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2021».

Вера Емельянова поблагодарила членов Совета за активное участие в мероприятиях федерального масштаба и привлечение к этой работе граждан.

Отдельно была отмечена благотворительная деятельность национальных диаспор и религиозных организаций. Так, за особые заслуги перед Псковской областью в реализации социально значимых проектов в условиях распространения COVID-19 коллектив Псковского областного еврейского благотворительного центра «ХЭСЭД ИЦХАК» («Милосердие») награжден благодарственным письмом администрации региона. С начала пандемии организация оказала поддержку 235 семьям с детьми и около 500 одиноким гражданам на сумму почти 3 млн рублей.

Также важным мероприятием этого года стало открытие в Добычинской средней школе в поселке Новая Уситва Палкинского района в День Героев Отечества мемориальной доски в память о герое Советского Союза Михаиле Минине, который первым в составе штурмовой группы разведчиков водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Мероприятие состоялось по инициативе представителей Центра чеченской культуры «БАРТ» (Единство).

В рамках заседания был рассмотрен вопрос информационного обеспечения реализации государственной национальной политики РФ на территории Псковской области. И.о. начальника Управления информационной политики администрации Псковской области Виктория Иванова доложила, что освещение темы межнациональных и межрелигиозных отношений в СМИ носит систематический характер. Оно осуществляется в рамках соответствующей госпрограммы, посредством реализации федеральных и региональных грантов СМИ, в рамках Плана информационной поддержки мероприятий по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, проводимых в регионе, а также в рамках межведомственного взаимодействия Управления с другими органами власти и организациями. В уходящем году на поддержку медиапроектов, направленных на содействие укреплению гражданского единства, знакомство жителей с культурой и традициями разных народов и конфессий, проживающих на территории Псковской области, патриотическое, духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения из разных источников было направлено более 3,2 млн рублей в виде субсидий (грантов). В том числе были отмечены журналистские проекты в целях сохранения исторической памяти по теме «Год 800-летия А. Невского: защитники земли Псковской в истории России». В следующем году эта работа будет продолжена. По предложению членов Совета в честь предстоящего 100-летия музея-заповедника «Михайловское» и 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина Управлению поручено проработать вопрос о подготовке серии тематических материалов в региональных СМИ по пропаганде русского языка как государственного в РФ, об ученых, писателях, деятелях культуры, педагогах Псковской области, внесших вклад в сохранение русского языка.

Что касается непосредственного взаимодействии национальных религиозных общин, то в этой части на Совете была особенно отмечена роль Псковского областного центра народного творчества. С 2018 года на его базе функционирует сектор по поддержке культур народов России, в котором уже присутствуют представители ряда диаспор и организаций. В этом году к ним присоединился Центр чеченской культуры «Барт» («Единство»).

Как рассказала первый заместитель директора Лидия Чечельницкая, в центре регулярно проводятся встречи, способствующие развитию межнационального общения и сохранению традиционной культуры народов России, проживающих в Псковской области. Кроме того, учреждение является организатором ряда крупных тематических мероприятий: международных фольклорных и военно-исторических фестивалей, конкурсов детского творчества, национальных праздников, культурно-патриотических акций.

В рамках обсуждения планов по дальнейшему сотрудничеству в сфере культуры было решено разработать общий план работы по поддержке национальной культуры и созданию новых совместных проектов.

Часть будущих мероприятий планируется посвятить популяризации русского языка, в том числе диалектов и языков национальностей, которые проживают на территории России. Такая работа уже проводится силами преподавателей и студентов Псковского государственного университета. На сохранение этнокультурных ценностей и пропаганду грамотности направлены научные работы учащихся и просветительские акции, такие как Тотальный диктант. Участники совещания отметили важность таких мероприятий и выразили желание более тесного взаимодействия с университетом в части налаживания межкультурного диалога и образования молодежи и взрослого населения.

Членам Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям был презентован региональный Центр информационной безопасности молодежи и оказания психологической помощи. Организация функционирует с июня этого года и осуществляет мониторинг интернет-ресурсов, используемых подростками, на предмет угрозы агрессивного поведения молодых людей. Работа проводится инициативно и по запросу, полученные данные анализируются психологами и направляются в органы профилактики. Кроме того, центр организует очную деятельность с детьми, родителями и педагогами: проводит профориентационную работу и дискуссии на актуальные подростковые темы.

Собравшиеся детально рассмотрели вопросы взаимодействия и внесли свои предложения в части организации совместной работы по развитию межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе.