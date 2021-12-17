Сделай сам: «Ростелеком» и «IT-клуб» провели цифровой урок для учеников сельских школ Псковской области

14:26, 17 декабря 2021, ПАИ

В современном мире все пользуются мобильными приложениями. Но много ли кто может сам создать такой IT-продукт? Теперь этим могут похвастаться старшеклассники из 28 сельских школ Псковской области. После необычного онлайн-урока они смогли загрузить на свои смартфоны мобильное приложение по рисованию, которое создали сами. На пилотном цифровом уроке, который провели для ребят «Ростелеком» и «IT-клуб», побывал корреспондент ПАИ.

В аудитории Центра цифрового образования IT-клуб» идет настройка оборудования. Сотрудник организации - педагог дополнительного образования Никита Михайлов готовится к необычному уроку, на котором будут присутствовать порядка ста учеников. Занятие пройдет в дистанционном формате.

«Урок для детей из 8 класса и старше. Совсем маленьких не приглашаем. Урок достаточно сложный технически. Мы с нуля разработаем мобильное приложение для рисования», – поясняет Никита Михайлов.

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Задача осложняется тем, что в отличие от полугодового курса по разработке мобильных приложений, который ведет преподаватель, цифровой продукт нужно будет создать за 40 минут. Но Никита уверен, что у него и его учеников все получится.

Условия созданы

Тем более технические возможности для этого есть. В Псковской области реализуются национальные проекты «Образование» и «Цифровая экономика», взаимно дополняющие друг друга. В школах региона созданы все условия для проведения современных цифровых программ, в частности, в сельских школах теперь преподают основы программирования и информационные технологии.

«За трехлетний период, с 2019 по 2021 год, администрацией Псковской области совместно с Минцифры России и нашими коллегами из компании ПАО «Ростелеком» был реализован проект по развертыванию узлов связи, подключению к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по высокоскоростным оптическим линиям связи 602 социально значимых объектов в 346 населенных пунктах на территории области», – говорит представитель Министерства цифрового развития Российской Федерации Эдуард Смирнов, приветствуя по видеосвязи школы региона.

С приветственным словом к школьникам обращается и заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Алексей Григорьев. «У нас сегодня знаменательное событие. Успешно реализован проект по подключению образовательных организаций к скоростным линиям интернета. Благодаря стараниям коллег из «Ростелекома» этот процесс завершился досрочно. Объем выполненной работы колоссален: более 130 учреждений образования подключено, у детей появилась возможность получать доступ ко всем ресурсам, которые были для них недоступны», - сказал он и пожелал школьникам плодотворной работы.

В свою очередь директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Сергей Карцев называет открытый онлайн-урок по программированию вишенкой на торте.

«Это мероприятие является вишенкой на торте, который мы совместно пекли. 602 объекта подключено, среди них 136 школ подключены на высокой скорости по самой современной технологии — на скоростях 50 и 100 м/б. Это должно дать доступ удаленным уголкам Псковской области ко всем благам цивилизации. Уверен, что данная телекоммуникационная сеть даст толчок дальнейшему развитию экономики Псковской области», - сказал он. И выразил уверенность, что мероприятие пройдет с большой пользой для всех участников, а школьникам поможет в выборе профессии.

Дойти до каждого ребенка

Разработанная образовательная программа поможет как способным школьникам, так и их учителям. «Уникальность сегодняшнего урока заключается в том, что это не просто онлайн-трансляция и голосовое общение, а это история, когда педагог работает с каждым учеником индивидуально, достигая его компьютера», - говорит директор Регионального центра информационных технологий Алексей Драгунов.

По его словам, урок по изучению программирования разработан именно для сельских школьников, потому что у многих детей дома нет компьютеров и интернета. «Поэтому наша задача — дойти до каждого ребенка, который хочет заниматься программированием, в каждой отдаленной сельской школе. И благодаря тому, что школы подключены к интернету, и благодаря тому, что по нацпроекту «Образование» они получили классное оборудование, мы имеем возможность действительно организовать работу в таком режиме», - отмечает он.

Для этого Региональный центр информационных технологий разработал свою собственную технологию, которая позволяет, с одной стороны, взаимодействовать на видеоконференции, а с другой стороны – взаимодействовать через интерактивную систему. «Каждый ребенок может участвовать в анкетировании, каждый может ответить на вопрос преподавателя, каждый может задать вопрос в чате. При этом мы не вешаем этих сто учеников на одного педагога, а делаем так, что этот педагог работает в паре со школьным учителем. То есть мы не только будем обучать детей современным особенностям программирования, IT-технологиям, но и одновременно будем повышать квалификацию учителей сельских школ».

С проведением уроков по программированию и IT-технологиям нет проблем в городских школах. Поэтому разработчики проекта планируют курс, состоящий из модулей для старшеклассников сельских школ. «Идея в том, чтобы мы не теряли тех детей, у которых нет технической возможности, но есть мозги и есть желание учиться», - отмечает Алексей Драгунов.