Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

13:56, 17 декабря 2021, ПАИ

1 585 534 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 234 млн тестов на коронавирус. За последние сутки были сделаны 644 тысячи исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 159 389 случаев заболевания коронавирусом, 8 914 225 человек выздоровело, 295 104 – умерли.