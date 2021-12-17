Псковичи с осторожностью бронируют новогодние туры

14:32, 17 декабря 2021, ПАИ

Жители Псковской области с особой осторожностью и неуверенно бронируют новогодние туры. Об этом заявила председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. Об этом она заявила в разговоре с изданием «Аргументы и факты – Псков».

«Это свойственно жителям нашего города, которые не обладают большими денежными средствами, которые им позволяли бы планировать дорогостоящие путешествия. Но экскурсии по Псковской области они бронируют — для себя, для своих гостей», - сказала Баранова.

По ее словам, если сейчас попытаться забронировать на 4-6 января номера в гостиницах, то, скорее всего, на эти даты мест уже не будет. Но, как подчеркнула Светлана Баранова, на самом деле это часто неподтвержденные брони: люди забронировали номера, но пока еще их не оплатили.