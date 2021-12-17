Еще одна сельская модельная библиотека открылась в Псковской области

14:33, 17 декабря 2021, ПАИ

17 декабря в поселке Пионерный Дедовичского района открылась модельная библиотека, модернизированная в рамках национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, местные жители.

Ольга Тимофеева обратила внимание на значимые изменения как во внешнем виде учреждения, так и в его наполнении и новом подходе к работе коллектива. Она поблагодарила сотрудников за активную общественную позицию. «Люди нацелены на работу, глаза горят. Мы все это видим и ценим», — отметила она. За активное участие в работе по созданию модельной библиотеки председатель комитета вручила ведомственные региональные награды руководителю и сотрудникам учреждения.

В рамках модернизации проведен капитальный ремонт в помещениях учреждения, которое располагается в здании районного Центра досуга. «Библиотека приобрела новый современный образ, стала очень привлекательной, благодаря тщательно продуманному дизайну, удобному зонированию пространства и цветовым решениям», - отметили сотрудники учреждения.

По нацпроекту в помещениях полностью обновлена мебель: установлены современные невысокие хранилищные и выставочные стеллажи, диван и мобильные читательские столы. Появились уголки для индивидуального чтения. Для комфорта посетителей в библиотеке установлены кондиционер, кулер с горячей и холодной водой, рециркулятор воздуха.

Кроме того, учреждение оснащено современным компьютерным и мультимедийным оборудованием. К услугам читателей — ноутбук, планшет, телевизор, интерактивные панель и глобус, акустическая система, брошюратор, ламинатор, настольные игры. В библиотеке также появился андроидный робот-гуманоид и робототехнический набор с программным управлением.

Книжный фонд учреждения пополнился 5 тысячами экземплярами новых изданий художественной, научной и другой литературы для посетителей всех возрастов.

На обновление библиотеки было потрачено 5,5 млн рублей, большинство из которых - средства федерального бюджета.

Напомним, библиотека стала седьмой модельной и второй сельской, открытой на территории Псковской области за период 2020–2021 годов. Ранее посетителей встретили обновленные учреждения в поселке Полоное Порховского района, в Пскове и Печорском районе.

До конца года модернизация коснется также Великолукской городской библиотеки имени А. Гайдара. Кроме того, в 2022 году модельными станут Дновская, Дедовичская и Печорская центральные районные библиотеки, а также детская районная библиотека Палкинской централизованной библиотечной системы.